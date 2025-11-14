Bus krachte in Wartehäuschen – mehrere Tote!

Hintergründe noch unklar

Medienberichten zufolge war ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Das Nahverkehrsunternehmen SL bestätigte den Unfall, der sich auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt ereignete. Man könne aber nichts zum Ausmaß des Schadens sagen, meinte die Pressesprecherin. Derzeit sei auch die Unfallursache noch nicht bekannt: „Das wissen wir leider nicht“, erklärte die Sprecherin.