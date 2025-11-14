Mitten in Stockholm
Bus krachte in Wartehäuschen – mehrere Tote!
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist am Freitagnachmittag ein Bus in ein Wartehäuschen gekracht. Dabei wurden mehrere Personen getötet, es gibt auch einige Verletzte. Der Busfahrer wurde festgenommen.
Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es Verletzte und Tote gebe. Genaueres zu Alter oder Geschlecht der Verletzten und Verstorbenen wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Angaben zur Zahl der Opfer könnten zunächst nicht gemacht werden, hieß es.
Später sagte ein Sprecher der Stockholmer Rettungsdienste, es gebe insgesamt sechs Opfer. Die Zeitung „Expressen“ berichtet von insgesamt fünf Verletzten, zwei davon schwerverletzt, drei Personen sollen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sein.
Hintergründe noch unklar
Medienberichten zufolge war ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Das Nahverkehrsunternehmen SL bestätigte den Unfall, der sich auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt ereignete. Man könne aber nichts zum Ausmaß des Schadens sagen, meinte die Pressesprecherin. Derzeit sei auch die Unfallursache noch nicht bekannt: „Das wissen wir leider nicht“, erklärte die Sprecherin.
„Der Busfahrer wurde festgenommen, was bei solchen Vorfällen üblich ist“, sagte ein Polizeisprecher, „es wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.“ Er fügte hinzu, es lägen keine Hinweise auf einen terroristischen Angriff vor. „Expressen“ berichtet von gesundheitlichen Problemen, unter denen der Busfahrer gelitten haben soll. Diese Informationen hat die Polizei noch nicht bestätigt.
Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigten zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort. Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet.
„Wir kennen die Ursache noch nicht, aber meine Gedanken sind jetzt in erster Linie bei den Betroffenen und ihren Familien“, reagierte Ministerpräsident Ulf Kristersson betroffen.
