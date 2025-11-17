Auf Besuch im „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“

Ein gemütliches Gasthaus, eine lässige Wirtsfamilie und gutes Essen: Das findet man in Apetlon in der Quergasse 98. Dort gibt es nämlich seit 101 Jahren das „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“. Besagtes Lokal mit der Familie Tschida als Inhaber und Betreiber wurde von Gault Millau zum „Wirtshaus des Jahres 2026“ gekürt.
Der jetzige Chef Hannes Tschida führt seine Gaststätte bereits in vierter Generation. Eröffnet wurde es von Uropa Johann, dann kam Opa Heinrich, danach Papa Friedrich und schließlich Hannes. Natürlich immer mit den dazugehörigen Frauen, Geschwistern etc., die immer da waren und sind, wenn es viel zu tun gibt. Sohn Michael steht übrigens auch schon in den Startlöchern.
Seit 23 Jahren im Betrieb, seit 10 Jahren Chef
Zurzeit arbeitet der Junior im Steirereck in Wien, um auch andere Gastro-Luft zu schnuppern, als die im heimischen Betrieb in Apetlon. Auch Hannes war nicht immer zu Hause, sondern hat in mehreren Betrieben in Wien Erfahrungen gesammelt, kocht aber jetzt bereits seit 23 Jahren in seiner Küche in Apetlon. Anfangs (und auch jetzt noch des Öfteren) Seite an Seite mit Vater Friedl.
Übernommen hat er das „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“ dann ziemlich genau vor zehn Jahren, nämlich am 1. Oktober 2015.
Was macht ein Wirtshaus eigentlich aus?
Der gelernte Koch denkt kurz nach. „Neben dem guten Essen ist es für mich wichtig, dass niemand Scheu hat hereinzukommen. Egal ob es der Arbeiter oder Landwirt ist, der sich ein Menü holt oder der Direktor oder Doktor, der essen kommt. Das funktioniert bei uns zum Glück seit Jahren“, ist Tschida zufrieden.
Und er wünscht sich, dass seine Gäste ebenso zufrieden nach Hause gehen, das Essen genießen konnten und sich aufs nächste Mal freuen. „Dann hat man es eigentlich geschafft“, schmunzelt er. Seine Küche ist eine gute Mischung aus Tradition und „ein Euzerl“ mehr. Nachdem alle Herren in der Familie Jäger sind, gibt es auch das ganze Jahr über Wild auf der Speisekarte, was für Viele ein guter Grund ist, zu den Tschidas essen zu gehen.
Sein Steckenpferd ist außerdem der Wein, man kann beim fröhlichen Arbeiter also auch da ordentlich gustieren. Und was sagt er über die Auszeichnung? „Ich freue mich riesig und es ist natürlich auch immer wieder eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist.“
Auf die Frage, ob er den Job wieder ergreifen würde, nickt er nach kurzer Nachdenkpause. „Ja. Ziemlich sicher. Aber vielleicht nicht mehr so groß. Denn so ein großes Lokal voll zu bekommen ist schon immer wieder eine Herausforderung“, gibt er offen zu.
Die Tschidas haben ihr Stammpublikum über Jahre aufgebaut. Jene, die die Gemütlichkeit lieben, gerne bodenständig und gut essen und jene, die Wild mögen sind im „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“ gut aufgehoben. Und was isst der Chef selbst am liebsten? Kurz ist es still, dann kommt die Antwort: „Ein Cordon. Das geht eigentlich immer.“ Na dann: Auf zum Cordon oder Wildschweinrücken. Wir wünschen guten Appetit!“
