Auf Besuch im „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“

Und er wünscht sich, dass seine Gäste ebenso zufrieden nach Hause gehen, das Essen genießen konnten und sich aufs nächste Mal freuen. „Dann hat man es eigentlich geschafft“, schmunzelt er. Seine Küche ist eine gute Mischung aus Tradition und „ein Euzerl“ mehr. Nachdem alle Herren in der Familie Jäger sind, gibt es auch das ganze Jahr über Wild auf der Speisekarte, was für Viele ein guter Grund ist, zu den Tschidas essen zu gehen.