Alarmanlagen-Profi

Er sorgt für Sicherheit in den Wörthersee-Villen

Kärnten
17.11.2025 06:00
Gerald „Kohli“ Kohlmayer ist langjähriger Elektro-Profi und Sicherheitsexperte
Gerald „Kohli" Kohlmayer ist langjähriger Elektro-Profi und Sicherheitsexperte

Anfang November brachen Kriminelle in sechs Einfamilienhäuser in vier Kärntner Bezirken ein. Wie kann man sich am besten schützen? Die „Krone“ sprach mit einem Alarmanlagen-Experten, der auch viele Wörthersee-Villen absicherte. 

Der Veldener Gerald Kohlmayer hat sich auf das Thema Alarmanlagen spezialisiert, ist seit fast genau 30 Jahren in dieser Branche tätig. „Die Leute machen es Einbrechern oft zu einfach, wenn sie sich zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen in den Urlaub verabschieden. Wenn der Briefkasten überquillt, der Schnee nicht geschoben wird. Das ist wie eine Einladung. Es ist auch ein Fehler, die Alarmanlage für kurze Zeit nicht einzuschalten. Zum Beispiel beim Einkaufen. Täter werden immer dreister, schlagen auch gerne mitten am Tag zu“, weiß Kohlmayer.

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading
Kärnten

