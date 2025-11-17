Er sorgt für Sicherheit in den Wörthersee-Villen

Der Veldener Gerald Kohlmayer hat sich auf das Thema Alarmanlagen spezialisiert, ist seit fast genau 30 Jahren in dieser Branche tätig. „Die Leute machen es Einbrechern oft zu einfach, wenn sie sich zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen in den Urlaub verabschieden. Wenn der Briefkasten überquillt, der Schnee nicht geschoben wird. Das ist wie eine Einladung. Es ist auch ein Fehler, die Alarmanlage für kurze Zeit nicht einzuschalten. Zum Beispiel beim Einkaufen. Täter werden immer dreister, schlagen auch gerne mitten am Tag zu“, weiß Kohlmayer.