Liverpool, Bayern und Real wollen 19-Jährigen!

Der Transfer-Poker um Kees Smit nimmt Fahrt auf! Der 19-jährige Niederländer von AZ Alkmaar hat bereits die Aufmerksamkeit der Top-Klubs aus Europa auf sich gezogen: Liverpool, Bayern, Real Madrid und Barca wollen das Mittelfeld-Juwel verpflichten.
Smit gehört in dieser Saison zu den spannendsten Youngstern der niederländischen Liga: zwei Tore, zwei Assists in elf Spielen. Zudem gewann er mit der niederländischen U19 die Europameisterschaft, was sein Potenzial weiter unterstreicht. Liverpool-Trainer Arne Slot kennt Smit seit dessen Kindheit – schon als Elfjähriger hatte er den Teenager als „Ausnahme-Talent“ auf dem Radar und macht sich am meisten Hoffnungen, wenn es um einen Transfer an die Anfield Road geht.
Ein Schnäppchen wird der Deal aber nicht. AZ Alkmaar will seinen „Goldjungen“ keinesfalls verramschen. Die Ablöse soll laut dem niederländischen Portal „Soccer News“ sogar über der bisherigen Vereins-Rekordsumme von 25 Millionen Euro liegen, die Milan 2023 für Tijjani Reijnders bezahlt hat.
Und Liverpool ist bei weitem nicht der einzige Interessent: Bayern, Real Madrid und Barca sollen Smit auf der Liste haben. Newcastle United und Borussia Dortmund beobachten ebenfalls die Situation.
Koeman schwärmt – Smit bleibt bescheiden
Auch Oranje-Teamchef Ronald Koeman ist begeistert: „Ich sehe bei Smit Dinge, die ich auch bei Pedri gesehen habe – beidfüßig, tolle Übersicht. Wenn er nur halb so viel spielt wie Pedri, sind wir in den Niederlanden sehr glücklich.“
Smit selbst bleibt cool: „Ich fand es eine schöne Aussage, aber ich denke nicht, dass ich der neue Pedri bin. Wenn andere das sagen, höre ich das gern.“
Slot drängt auf Wiedersehen
Für Slot wäre ein Wiedersehen mit seinem einstigen Wunderkind ein Traum. Bleibt die Frage: Schnürt Liverpool dieses Transfer-Paket wirklich schon im Winter oder erst im Sommer?
