Liverpool, Bayern und Real wollen 19-Jährigen!

Smit gehört in dieser Saison zu den spannendsten Youngstern der niederländischen Liga: zwei Tore, zwei Assists in elf Spielen. Zudem gewann er mit der niederländischen U19 die Europameisterschaft, was sein Potenzial weiter unterstreicht. Liverpool-Trainer Arne Slot kennt Smit seit dessen Kindheit – schon als Elfjähriger hatte er den Teenager als „Ausnahme-Talent“ auf dem Radar und macht sich am meisten Hoffnungen, wenn es um einen Transfer an die Anfield Road geht.