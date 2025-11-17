Diese Ziele hatte der IS-Schläfer (21) im Visier

Das wirft ihm die Salzburger Staatsanwaltschaft in der Anklage vor. Am Mittwoch muss sich der seit Februar 2023 in Österreich aufhältige und bislang unbescholtene 21-Jährige im Landesgericht einer Reihe von Terror-Vorwürfen stellen: Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung nach §278b, terroristische Straftaten nach §278c, kriminelle Organisation nach §278a und Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat nach §278f des Strafgesetzbuches. Für die Ermittler steht fest, dass der 21-Jährige als Schläfer für den „Islamischen Staat“ aktiv war und bereitstand – ob mit Messer, Schusswaffen oder als Selbstmordattentäter – Anschläge zu verüben.