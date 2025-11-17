Diese Politiker sollen wichtige Rollen spielen

Eine repräsentative Umfrage zu den wichtigen Bundespolitikern im Land ergibt einen Top-Wert für die rote Grande Dame Doris Bures, der bekanntlich ja auch Ambitionen auf das Amt der Bundespräsidentin nachgesagt werden. Wer sonst noch gut abschneidet – und wer weniger gute Werte hat.
Die wichtigste Währung in der Politik: Relevanz. Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) hat für die „Krone“ die Big Player in der Innenpolitik abgefragt (siehe Grafik unten).
Amüsiert zeigt sich der Meinungsforscher, dass Kommunisten-Chef Tobias Schweiger gleich gut abschneidet, wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger (der mit einer Korruptionsaffäre zu tun hat) und besser als der Großteil der Staatssekretäre.
Ein gutes Zeichen gebe es für Alexander Pröll. Der Staatssekretär für Digitalisierung „könnte eine Zukunftshoffnung für die ÖVP sein“.
Spannend seien aber auch die guten Werte von Doris Bures und Klaudia Tanner. „Beide stehen für politische Frauenpower und empfehlen sich damit für noch höhere Aufgaben“, analysiert der Politik-Experte.
Spannung berge das laut Haselmayer vor allem auch mit Blick auf die Aussage des Kärntner Landeschefs Peter Kaiser im „Krone“-Interview, der einen Wechsel in die Hofburg nicht ausschloss. Vor allem Doris Bures werden bekanntlich ja immer wieder Ambitionen auf das Amt der Bundespräsidentin nachgesagt
