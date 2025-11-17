Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nigeria aus dem Rennen

Erste WM-Teilnahme seit 1974 ist zum Greifen nahe!

Fußball International
17.11.2025 06:45
Ausgelassener Jubel bei DR Kongo nach dem überraschenden Sieg gegen Nigeria.
Ausgelassener Jubel bei DR Kongo nach dem überraschenden Sieg gegen Nigeria.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Die Demokratische Republik Kongo darf weiter von einer Teilnahme an der Fußball-WM 2026 träumen. Es wäre die erste Qualifikation für die Endrunde seit 1974.

0 Kommentare

Im afrikanischen Play-off-Finale um einen Platz für das interkontinentale Play-off-Turnier, bei dem im März zwei Tickets unter sechs Startern vergeben werden, behielt der Außenseiter am Sonntag im marokkanischen Rabat gegen Nigeria um Starstürmer Victor Osimhen nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand. 

Welche Gegner auf die DR Kongo warten, entscheidet sich am Donnerstag bei der Auslosung.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Nigeria aus dem Rennen
Erste WM-Teilnahme seit 1974 ist zum Greifen nahe!
Krone Plus Logo
Wird beobachtet
ÖFB-Teamgoalie am Zettel von Premier-League-Klubs
Transfer-Poker beginnt
Liverpool, Bayern und Real wollen 19-Jährigen!
WM-Qualifikation
Konferenz mit Niederlande ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Qualifikation
Deutschland gegen Slowakei ab 20.45 Uhr LIVE
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine