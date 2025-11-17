Erste WM-Teilnahme seit 1974 ist zum Greifen nahe!

Im afrikanischen Play-off-Finale um einen Platz für das interkontinentale Play-off-Turnier, bei dem im März zwei Tickets unter sechs Startern vergeben werden, behielt der Außenseiter am Sonntag im marokkanischen Rabat gegen Nigeria um Starstürmer Victor Osimhen nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand.