„Müssen uns auf mehr Wetterextreme einstellen!“

Marlies Kriegler ist die neue Geosphere-Leiterin in Graz. Mit der „Steirerkrone“ hat die Meteorologin über Prognosen, Wetterextreme und den ewigen Traum von weißen Weihnachten gesprochen.
Das Wetter ist ein universelles Thema, das Menschen verbindet und gleichzeitig für viel Gesprächsstoff sorgt. Es dient als Eisbrecher, um ins Gespräch zu kommen. Es kann aber auch zu hitzigen Diskussionen führen, insbesondere wenn es um die Folgen des Klimawandels geht oder auch nur um die aktuelle Wettervorhersage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.