Linkskandidatin und Ultrarechter in Stichwahl

Kast sieht gute Chancen in Stichwahl

Für die Stichwahl am 14. Dezember rechnet sich Kast gute Chancen aus: Die Wähler der beiden anderen Bewerber aus dem rechten Lager – der auf Platz vier gelandete Rechtsradikale Johannes Kaiser und die auf Platz fünf gereihte Konservative Evelyn Matthei, die beide ebenfalls deutsche Vorfahren haben – könnten ihn seinem Kalkül zufolge in der zweiten Runde unterstützen. „Wir werden unser Heimatland wieder aufbauen“, sagte der Vater von neun Kindern vor Anhängern nach dem ersten Wahlgang. Kaiser rief seine Anhänger schon zur Unterstützung von Kast auf.