Grazer Paar steht Eltern in schwerster Stunde bei

Ein Grazer Fotografen-Ehepaar schenkt Eltern von Sternenkindern das Wertvollste der Welt: die vielleicht einzige Erinnerung an ihr Baby. „Wir sind bei jedem Anruf bereit. Wir lassen keinen allein und die Chance auf die einzige Erinnerung verpassen.“
Wie sehr Vera und Rainer Juriatti für ihre Sache brennen, wie viel Leidenschaft und Herzblut sie investieren, das zeigt diese Leistung: Im Sommer legte Rainer – er ist Autor, Schauspieler und Fotograf – 1200 Kilometer in 40 Tagen quer durch Österreich zurück. Nicht im Auto, nicht via Flieger, nicht per Radl, sondern laufend. „Das ergibt mit Ruhephasen fast einen Marathon – täglich“, lacht der charismatische Grazer. „Ich hab elf Monate darauf hintrainiert.“
