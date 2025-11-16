Grazer Paar steht Eltern in schwerster Stunde bei

Wie sehr Vera und Rainer Juriatti für ihre Sache brennen, wie viel Leidenschaft und Herzblut sie investieren, das zeigt diese Leistung: Im Sommer legte Rainer – er ist Autor, Schauspieler und Fotograf – 1200 Kilometer in 40 Tagen quer durch Österreich zurück. Nicht im Auto, nicht via Flieger, nicht per Radl, sondern laufend. „Das ergibt mit Ruhephasen fast einen Marathon – täglich“, lacht der charismatische Grazer. „Ich hab elf Monate darauf hintrainiert.“