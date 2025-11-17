Hinter David Alaba steht ein dickes Fragezeichen

Lob auch für Laimer: „Fehlt nur noch, dass er als Torwart aufläuft“

Im großen Showdown hat Rangnick wieder eine Option mehr, da Phillipp Mwene nach seiner Gelb-Sperre wieder einsatzberechtigt ist. Seinen Part hatte in Limassol Konrad Laimer übernommen, im Team schwärmte man von den Qualitäten des Bayern-Stars: „Konni kann alles spielen. Es fehlt nur noch, dass er als Torwart aufläuft“, schmunzelte Marko Arnautovic. Für Verteidiger Stefan Posch ist die Vielseitigkeit von Laimer ebenso beeindruckend: „Er machte seine Sache gegen Zypern sehr gut – wie auf jeder Position. Egal, in welcher Rolle: Konni ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.“