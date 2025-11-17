Schule platzt aus allen Nähten – doch Geld fehlt

Zeitpunkt für Start der Bauarbeiten bleibt unklar

Mehr als 300 Schüler besuchen die Volksschule im Ortszentrum. Sie alle würden nach den ursprünglichen Plänen ein echtes Schmuckkästchen bekommen. Der Zubau – in diesem befindet sich die Turnhalle – sollte aufgestockt werden. Drei neue Klassen sollten entstehen, ebenso ein begrünter Pausenhof auf dem Dach. Die Gemeinde kaufte zudem ein Nachbarhaus – dorthin sollten die Lehrer- und das Konferenzzimmer übersiedeln.