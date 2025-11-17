Italien will dauerhaft die Sommerzeit einführen

Sommerzeit in Italien seit 1966

Italien führte die Sommerzeit bereits 1966 ein. Die meisten anderen europäischen Länder zogen, in erster Linie aufgrund der Ölkrise von 1973, in den 1970er-Jahren sowie Anfang der 1980er nach. Eingeführt wurde die Sommerzeit damals mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden.