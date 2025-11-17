Die EU und die Schnapsidee mit dem „bösen“ Alkohol

Wir haben es immer schon gewusst, spätestens nach dem ersten Rausch: Der Alkohol ist kein guter! Eine Droge mit schlimmen Nebenwirkungen. Weshalb die EU auch mit dem Gedanken spielt, Ethylalkohol als sogenannten CMB-Stoff zu deklarieren. Dieses „Gütesiegel“ bekommen Substanzen verpasst, die krebserregend, erbgutschädigend und eine Gefahr für die Fortpflanzung sind.