Ski-Mekka Ischgl erlebt eine sportliche Premiere

Ein Spektakel ist garantiert. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Von 11. bis 13. Dezember spielen bei der Ischgl-Trophy die Tennis-Größen Dominic Thiem, Tommy Haas, Fabio Fognini, Richard Gasquet, Feliciano Lopez und Mischa Zverev um den Sieg. Zum Auftakt am 10. Dezember gibt es eine Hüttenparty im Alpenhaus.
Am 11. Dezember stehen im Ischgl-Dome ab 15 Uhr sechs Partien an. Gespielt wird in zwei Gruppen über jeweils einen Satz, der bei Bedarf im Tiebreak entschieden wird. Am 12. Dezember beginnen um 15 Uhr die Halbfinal-Duelle. Zwischen diesen beiden Partien findet ein Showmatch statt, ehe Gala-Nacht in der Silvretta Therme beginnt. Am 13. Dezember gehen dann Spiel um Platz drei und das Finale über die Bühne.
„Ein einzigartiges Erlebnis“
Die Tennis-Asse werden aber auch abseits des Courts im Ischgl Tennis Dome auf den Skipisten und in den Loipen viel Spaß haben. Edwin Weinhofer, der mit seiner emotion Group das Turnier veranstaltet, sagt: „Ischgl bietet mit seiner alpinen Kulisse und der perfekten Infrastruktur eine Bühne, die es so im Tennissport kein zweites Mal gibt. Die Kombination aus Wintersport, Lifestyle und einem hochklassigen Turnier schafft ein einzigartiges Erlebnis – für Spieler wie für Gäste.“
„Bringen ein ganz besonderes Baby auf die Welt“
Feliciano Lopez lächelt: „Ich bin dankbar, bei einem so besonderen Event dabei sein zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass meine beiden größten Leidenschaften, Tennis und Skifahren, miteinander kombiniert werden. Großartig. Tobias Bosch, Projektleiter der Ischgl Trophy, verspricht: „Ihr könnt euch sicher sein, wir bringen mit diesem Event ein ganz besonderes Baby auf die Welt.“
