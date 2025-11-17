Ski-Mekka Ischgl erlebt eine sportliche Premiere

„Ein einzigartiges Erlebnis“

Die Tennis-Asse werden aber auch abseits des Courts im Ischgl Tennis Dome auf den Skipisten und in den Loipen viel Spaß haben. Edwin Weinhofer, der mit seiner emotion Group das Turnier veranstaltet, sagt: „Ischgl bietet mit seiner alpinen Kulisse und der perfekten Infrastruktur eine Bühne, die es so im ­Tennissport kein zweites Mal gibt. Die Kombination aus Wintersport, Lifestyle und einem hochklassigen Turnier schafft ein einzigartiges Erlebnis – für Spieler wie für Gäste.“