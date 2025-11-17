Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Baby im Haus

PV-Anlage in Brand: Dachstuhl wurde abgetragen

Kärnten
17.11.2025 07:19
39 Florianis der FF St.Thomas am Zeiselberg und Timenitz standen im Einsatz.
39 Florianis der FF St.Thomas am Zeiselberg und Timenitz standen im Einsatz.(Bild: FF St.Thomas am Zeiselberg)

Am Sonntagabend wurden die Florianis zu einem Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses in der Gemeinde Magdalensberg in Kärnten gerufen. Schon auf der Anfahrt nahmen die Einsatzkräfte einen beißenden Geruch und eine starke Rauchentwicklung wahr.

0 Kommentare

Laut Angaben der Landespolizeidirektion brach das Feuer gegen 21.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache am Wechselrichter einer Photovoltaikanlage aus.

Sechs Erwachsene und Kleinkind im Haus
„Der Hauseigentümer bemerkte einen beißenden Geruch, sah nach und alarmierte daraufhin unverzüglich den Feuerwehr-Notruf“, berichtet Oberbrandinspektor Stefan Krammer. Bereits auf der Anfahrt konnten die Florianis die starke Rauchentwicklung und den intensiven Geruch wahrnehmen. „Bei der Ankunft stellte der Einsatzleiter der FF St. Thomas am Zeiselberg fest, dass es sich um einen Schwelbrand im Bereich des Carports beziehungsweise eines Abstellraums handelte“, informiert die FF St. Thomas.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Timenitz wurde alarmiert. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren konnte sich der Brand nicht auf das Wohnhaus ausbreiten. „Erschwerend für die Feuerwehr war, dass eine Photovoltaikanlage samt Speichersystem direkt vom Brand betroffen war“, so die Feuerwehr.

Der Schwelbrand wurde von den Florianis gelöscht.
Der Schwelbrand wurde von den Florianis gelöscht.(Bild: FF St.Thomas am Zeiselberg)

Baby wurde vorsorglich ins ELKI gebracht
Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sechs Erwachsene und ein Kleinkind im Haus. „Das Baby wurde vorsorglich ins ELKI Klagenfurt gebracht, wo eine Kontrolle glücklicherweise die Unversehrtheit des Kindes bestätigte“, berichten die Florianis erleichtert.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Feuerwehren St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort. Um 1.30 Uhr konnten die letzten Kräfte wieder einrücken.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Feuerwehr
RauchentwicklungKleinkind
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
178.678 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
156.737 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
100.983 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
821 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Kärnten
Nach Schicksalsschlag
Sie führt Bauernhof voller Liebe und Leidenschaft
Auch Baby im Haus
PV-Anlage in Brand: Dachstuhl wurde abgetragen
Schmuck gestohlen
Erneuter Einbruch: Tresor aus Verankerung gerissen
Krone Plus Logo
Wird beobachtet
ÖFB-Teamgoalie am Zettel von Premier-League-Klubs
Krone Plus Logo
Alarmanlagen-Profi
Er sorgt für Sicherheit in den Wörthersee-Villen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf