PV-Anlage in Brand: Dachstuhl wurde abgetragen

Sechs Erwachsene und Kleinkind im Haus

„Der Hauseigentümer bemerkte einen beißenden Geruch, sah nach und alarmierte daraufhin unverzüglich den Feuerwehr-Notruf“, berichtet Oberbrandinspektor Stefan Krammer. Bereits auf der Anfahrt konnten die Florianis die starke Rauchentwicklung und den intensiven Geruch wahrnehmen. „Bei der Ankunft stellte der Einsatzleiter der FF St. Thomas am Zeiselberg fest, dass es sich um einen Schwelbrand im Bereich des Carports beziehungsweise eines Abstellraums handelte“, informiert die FF St. Thomas.