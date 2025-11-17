Bettensperren: Ein ganzes Spital „außer Betrieb“

Genügend Betten hätten die Spitäler der Stadt Wien ja – bloß es sind eine Menge von ihnen für Patienten gesperrt: Eine Zahl, die überrascht. Und auch bei der AUVA gibt es wieder Neuigkeiten.
Sie sind da – und irgendwie auch wieder nicht. Das Gedankenexperiment Schrödingers Katze gibt es auch im Wiener Gesundheitswesen – nur mit Spitalsbetten. Tatsächlich haben die Krankenhäuser der Stadt Wien eine Fülle von Patientenbetten, aber viele – sehr viele – sind gesperrt.
