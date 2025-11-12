Ehemaliges Gefangenenlager: Besuch aus England

Während des Zweiten Weltkrieges befand sich in Wolfsberg eines der größten Kriegsgefangenenlager des damaligen Deutschen Reiches auf österreichischem Boden; das Lager Stalag 18A. Dort wurden insgesamt 8000 Soldaten von den Befreiungsmächten festgehalten und zu diversen Arbeiten gezwungen. Jährlich besuchen Angehörige von den einstigen Gefangenen Wolfsberg, um dort zu gedenken.