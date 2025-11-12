Wieso soziale Medien den Zenit überschritten haben

Als vor vier Jahren Lockdowns verhängt wurden und jedermann zu Hause saß, waren soziale Medien ein willkommener Draht, um mit Freunden und Familie Kontakt zu halten. Doch seit dem Pandemiehoch geht die Nutzung zurück, unter dem Schlagwort „Peak Social Media“ rufen Marktbeobachter den schleichenden Niedergang von Facebook, X und Co. aus. Krone+ erforscht, wie es so weit kommen konnte.
Sie waren Treibstoff für Revolutionen und haben Wahlen entschieden, doch allem Anschein nach haben die Nutzer genug von den sozialen Medien. Eine weltweite Umfrage des Marktforschers GWI weist ihnen eine sinkende Verweildauer aus. Nach dem Pandemie-Hoch ging es bergab, heute scheint der Zenit der meisten Plattformen überschritten. Wir zeigen Ihnen sieben Ursachen für das Phänomen – und verraten, wieso weniger Social-Media-Nutzung vielleicht auch mehr sein kann.
