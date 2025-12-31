Countdown läuft: Silvesterpfad öffnet seine Tore

Nach dem Countdown ist vor dem Countdown

Zu Mitternacht gibt es ein besonderes Highlight: Der Countdown für das Wiener Großereignis im neuen Jahr, den Eurovision Song Contest 2026, beginnt. Die ESC-Clock am Wiener Rathausplatz nimmt genau zum Jahreswechsel ihren Betrieb auf und zeigt ab diesem Moment die verbleibende Zeit bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 an. Bereits vor Mitternacht steht die größte Bühne des Silvesterpfads ganz im Zeichen des Song-Contests: Unter dem Motto „Best of Eurovision“ werden Hits aus sieben Jahrzehnten gespielt. Das ganze Programm im Detail finden Sie hier.