Countdown läuft: Silvesterpfad öffnet seine Tore

Der 34. Wiener Silvesterpfad ist offiziell eröffnet! Während am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater das Programm bereits seit Mittag läuft, sorgen sechs der sieben Bühnen in der Wiener Innenstadt bei leichtem Schneetreiben seit 14.00 Uhr für Stimmung. Die größte der acht Bühnen am Rathausplatz spielt ab 22.00 Uhr. Ein besonderes Highlight wartet um Mitternacht.
Der kommende Jahreswechsel wird in Wien wieder ausgelassen zelebriert. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht das berühmte Open-Air-Programm des Silvesterpfads mit zusammengerechnet mehr als 100 Stunden Programm – und das bei freiem Eintritt.
Das vielfältige Angebot an den Standorten Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Neuer Markt, Kärntner Straße und Wintermarkt im Prater läuft durchgehend bis 2.00 Uhr. Gastronomiestände sind an allen Veranstaltungsorten geöffnet „und bieten ein breites Angebot an Speisen und Getränken“, hieß es in einer Aussendung der Stadt. Wie Besucher dorthin gelangen und worauf sie achten sollten, erfahren Sie hier.
Nach dem Countdown ist vor dem Countdown
Zu Mitternacht gibt es ein besonderes Highlight: Der Countdown für das Wiener Großereignis im neuen Jahr, den Eurovision Song Contest 2026, beginnt. Die ESC-Clock am Wiener Rathausplatz nimmt genau zum Jahreswechsel ihren Betrieb auf und zeigt ab diesem Moment die verbleibende Zeit bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 an. Bereits vor Mitternacht steht die größte Bühne des Silvesterpfads ganz im Zeichen des Song-Contests: Unter dem Motto „Best of Eurovision“ werden Hits aus sieben Jahrzehnten gespielt. Das ganze Programm im Detail finden Sie hier.
Die Stimmung am Pfad ist bereits am brodeln – die ersten schwingen das Tanzbein:
Die Stadt rechnet heuer ähnlich wie im Vorjahr mit rund 800.000 Besucherinnen und Besuchern. Ob diese Marke überschritten wird, bleibt abzuwarten, wäre aber bei der derzeitigen Auslastung Wiens durchaus möglich. Denn der Ansturm auf Wien als Tourismusmagnet bleibt ungebrochen. Für den gesamten Dezember rechnete die Wirtschaftskammer mit einer Belegung der Gästezimmer von knapp 90 Prozent – mit dem Höhepunkt zu Silvester. Da ist Wien praktisch ausgebucht.
Sicherheit als oberste Priorität
Aber Achtung: An allen Eingängen zum Silvesterpfad wird durch Personenkontrollen von Polizei sowie Securitys die Sicherheit der Besucher gewährleistet. Der Veranstalter wies ausdrücklich auf die geltende Platzordnung und die im gesamten Veranstaltungsareal verbotenen Gegenstände hin: Dazu zählen insbesondere Waffen aller Art, Sprays und Gase, Dosen, Pyrotechnik, Megafone, Laserpointer, sperrige Gegenstände sowie Fahrzeuge und Sportgeräte wie Fahrräder oder Scooter.
Auch zerbrechliche Gegenstände wie Gläser oder Sektflaschen, harte Objekte oder sogar Thermoskannen sind verboten. Dass man so nur den Gastro-Umsatz ankurbeln wolle, stimmt nicht: Getränke in Tetrapacks oder Trinkbeuteln sind erlaubt.
In stark frequentierten Bereichen sind bis zum offiziellen Ende um 3 Uhr früh zudem Kinderwagen und Hunde zeitweise untersagt. Taschen- und Zugangskontrollen können durch Polizei und Sicherheitsdienst durchgeführt werden.
