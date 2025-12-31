Wegen Öffi-Chaos droht USA bei der WM Blamage

Langsam sickert auch bei den nicht so fußballaffinen Amerikanern durch, was nächsten Sommer beim aufgeblasenen WM-Spektakel auf sie zukommt – sechs Millionen Fans! Die von Stadion zu Stadion reisen wollen. Allerdings ist die USA dafür nicht vorbereitet. Es gibt in vielen Städten nicht einmal ein öffentliches Verkehrsnetz. Ein Chaos droht. Bis Ende März will die FIFA fertige Transport-Konzepte sehen...