Wegen Öffi-Chaos droht USA bei der WM Blamage

Podestplatz-Premiere für ÖSV-Ass Benjamin Moser!
Langlauf-Weltcup
Langsam sickert auch bei den nicht so fußballaffinen Amerikanern durch, was nächsten Sommer beim aufgeblasenen WM-Spektakel auf sie zukommt – sechs Millionen Fans! Die von Stadion zu Stadion reisen wollen. Allerdings ist die USA dafür nicht vorbereitet. Es gibt in vielen Städten nicht einmal ein öffentliches Verkehrsnetz. Ein Chaos droht. Bis Ende März will die FIFA fertige Transport-Konzepte sehen...
Rund 15 Millionen Ticket-Anfragen in zwei Wochen – FIFA-Boss Gianni Infantino lässt sich feiern ... und die Fans zittern. Mitte Jänner werden sie erfahren, wer bei der Karten-Lotterie „gewonnen“ hat. Freilich noch ohne die Ticket-Preise zu kennen. Das kann teuer werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.