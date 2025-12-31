Vorteilswelt
Wie reisen die Fans?

Wegen Öffi-Chaos droht USA bei der WM Blamage

Fußball International
31.12.2025 12:30
Der Dallas-Tempel liegt in Arlington bei Dallas im Nirvana.
Der Dallas-Tempel liegt in Arlington bei Dallas im Nirvana.(Bild: trongnguyen - stock.adobe.com)

Langsam sickert auch bei den nicht so fußballaffinen Amerikanern durch, was nächsten Sommer beim aufgeblasenen WM-Spektakel auf sie zukommt – sechs Millionen Fans! Die von Stadion zu Stadion reisen wollen. Allerdings ist die USA dafür nicht vorbereitet. Es gibt in vielen Städten nicht einmal ein öffentliches Verkehrsnetz. Ein Chaos droht. Bis Ende März will die FIFA fertige Transport-Konzepte sehen...

0 Kommentare

Rund 15 Millionen Ticket-Anfragen in zwei Wochen – FIFA-Boss Gianni Infantino lässt sich feiern ... und die Fans zittern. Mitte Jänner werden sie erfahren, wer bei der Karten-Lotterie „gewonnen“ hat. Freilich noch ohne die Ticket-Preise zu kennen. Das kann teuer werden.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Folgen Sie uns auf