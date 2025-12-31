Vorteilswelt
Für die Wissenschaft

Österreich hat viele bunte Vögel – jeder zählt!

Tierecke
31.12.2025 10:30
Beobachten, zählen und die Vielfalt der Wintervögel melden.
Beobachten, zählen und die Vielfalt der Wintervögel melden.

„Stunde der Wintervögel“ 2026: Von 3. bis 6. Jänner lädt BirdLife Österreich bereits zum 17. Mal zur größten Citizen-Science-Aktion des Landes ein. Mitmachen kann jede und jeder. Eine Stunde lang werden die gefiederten Gäste im Garten, am Balkon oder im Park gezählt. So werden auch Sie zum Ornithologen.

Was einst als bescheidene Zählaktion begann, hat sich mit der „Stunde der Wintervögel“ von BirdLife Österreich zur ornithologischen Volkszählung entwickelt. Rund 27.000 Menschen meldeten im Jänner 2025 etwa 646.000 Vögel. Die Kohlmeise flatterte dabei auf den ersten Platz und ist ein Dauerbrenner in Österreichs Gärten.

Doch die Zahlen offenbaren auch einen weniger erfreulichen Trend. Waren es bei den ersten sechs Zählungen noch jeweils rund 40 Vögel pro Meldung, sind es mittlerweile nur noch 31.

Eine Stunde, die zählt! 
Gerade deshalb wird auch 2026 wieder gezählt. „Denn nur langjährige Datenreihen zeigen, wie es den Wintervögeln wirklich geht“, sagt Evelyn Hofer von BirdLife Österreich. Fernglas, Zählbogen und Stift bereitlegen und zwischen 3. und 6. Jänner eine Stunde lang zum Vogelbeobachter werden.

„Mitmachen können alle – es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig“, betont Hofer. Auch wer Amsel und Drossel noch verwechselt, ist willkommen. Ein Mitmachfolder hilft beim Erkennen der häufigsten Siedlungsvögel, online stehen Vogelquizze in verschiedenen Schwierigkeitsgraden bereit.

Keine Vögel sind Meldung wert
Wichtig: Auch Null-Meldungen sind wertvoll. „Nur wenn auch diese Informationen einfließen, entsteht ein unverzerrtes Bild der tatsächlichen Situation“, erklärt Hofer. Denn auch dort, wo keine Vögel sind, ist dieses Wissen entscheidend.

So machen Sie mit

  • Teilnahmefolder kostenfrei telefonisch unter 01/522 22 28, per E-Mail: office@birdlife.at anfordern oder (mit genauer Anleitung) online unter www.birdlife.at herunterladen.
  • Zählen: Beobachten Sie an einem Tag (3., 4. 5. oder 6. Jänner) zu einer selbst gewählten Uhrzeit im Zählzeitraum eine Stunde lang und notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Individuen, die Sie in diesem Zeitraum gleichzeitig sehen.
  • Melden: Zählergebnis auf der Meldeplattform birdlife.at/stunde-der-wintervoegel eingeben. Diese ist bis 14. Jänner freigeschaltet. Oder ausgefüllten Meldebogen per Post retournieren (Poststempel: 14. Jänner 2026): BirdLife Österreich, Diefenbachgasse 35/1/6, 1150 Wien, senden.

Briefmarken, Ferngläser und Fotosafari
Neu in diesem Jahr: ein Zeichenwettbewerb für Kinder. Die Österreichische Post verwandelt Siegerbilder in echte Briefmarken, verlost wird ein Swarovski-Fernglas. Auch der beste Wintervogel-Schnappschuss wird prämiert – mit einem Foto-Hide-Erlebnis oder einer Seewinkel-Safari der 
St. Martins Therme & Lodge.

Jede Meldung hilft, zu verstehen, wo Wintervögel Unterstützung brauchen. Ob allein, mit Freunden oder der Familie: Eine Stunde Naturbeobachtung schadet nie. Und wer weiß. . . vielleicht entpuppt sich der eigene Garten ja als ornithologisches Eldorado.

