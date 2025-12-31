Österreich hat viele bunte Vögel – jeder zählt!

„Stunde der Wintervögel“ 2026: Von 3. bis 6. Jänner lädt BirdLife Österreich bereits zum 17. Mal zur größten Citizen-Science-Aktion des Landes ein. Mitmachen kann jede und jeder. Eine Stunde lang werden die gefiederten Gäste im Garten, am Balkon oder im Park gezählt. So werden auch Sie zum Ornithologen.