Mann in Panik: Verfolgt, dann an Hals gepackt

Angreifer attackiert Beamten

Als die Polizei um 19.15 Uhr in der Schönburgstraße eintraf, lag aber nicht das Opfer, sondern der Angreifer am Boden – beim Anblick der Beamten sprang er wutentbrannt auf, ballte die Fäuste und schrie herum. Der Aufforderung der Beamten, sich zu beruhigen, kam der 40-Jährige nicht nach. Vielmehr attackierte er einen Beamten und schlug auf diesen ein. Nicht mal eine Fixierung am Boden brachte den gewünschten Erfolg.