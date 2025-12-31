Kickstart 2026: Thailändisch zum Jahreswechsel

„Moo Nam Tok“ ist ein herzhafter Salat mit gebratenem Schweinefleisch, der sich perfekt für einen kulinarischen „Kickstart“ ins neue Jahr eignet. Eigentlich kommt Chefkoch Peter ja aus dem Süden Wiens, aber natürlich ist er, mit seinen asiatischen Wurzeln, ein Kenner und Könner der asiatischen Küche. Besonders bei diesem Gericht ist der ungekocht, gebratene Reis. Unbedingt ausprobieren. Guten Start ins neue Jahr!
„Moo Nam Tok“
Zutaten: 250g Schweineschopf, 2 EL Fischsauce, 2 EL Sojasauce, 1 EL Palm- oder Kokosblütenzucker, 1 EL Austernsauce,
Zubereitung:
Fleisch mit allen Zutaten mindestens 15 Minuten marinieren. Trocken tupfen und von beiden Seiten heiß anbraten. In der Pfanne bei niedriger Hitze durchbraten.
Zutaten Marinade: 2 EL Fischsauce, 2 EL Sojasauce, 1 EL Palm- oder Kokosblütenzucker, 1 EL Austernsauce, 1 Stange Junglauch, 2 Schalotten, Chili, Limettensaft, 2 EL Reis
Zubereitung:
Reis in einer trockenen Pfanne goldbraun rösten und im Mörser fein malen. Schalotten und Lauch fein schneiden und mit den restlichen Zutaten abschmecken. Mit Limettensaft säuerlich abschmecken. Gemörserten Reis unterheben.
Das Fleisch in Streifen schneiden. Mit dem Dressing marinieren, noch etwas gemörserten Reis darüberstreuen und mit Minze und Koriander garnieren.