Kickstart 2026: Thailändisch zum Jahreswechsel

„Moo Nam Tok“ ist ein herzhafter Salat mit gebratenem Schweinefleisch, der sich perfekt für einen kulinarischen „Kickstart“ ins neue Jahr eignet. Eigentlich kommt Chefkoch Peter ja aus dem Süden Wiens, aber natürlich ist er, mit seinen asiatischen Wurzeln, ein Kenner und Könner der asiatischen Küche. Besonders bei diesem Gericht ist der ungekocht, gebratene Reis. Unbedingt ausprobieren. Guten Start ins neue Jahr!