Kaum ein anderes Land so negativ wie Österreich

Welt insgesamt etwas pessimistischer

Weltweit glauben 37 Prozent der Befragten, dass das Jahr 2026 besser werden wird als 2025, teilte das Institut weiter mit. 25 Prozent erwarten eine Verschlechterung, während 31 Prozent mit keinen größeren Veränderungen rechnen. Daraus ergibt sich ein Netto-Hoffnungswert von 11. Im Vergleich zur End-of-Year-Umfrage 2024 ist die Zuversicht demnach jedoch leicht gesunken. Damals erwarteten 41 Prozent ein besseres und 24 Prozent ein schlechteres kommendes Jahr.