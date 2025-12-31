Solar-Anlage erst in knapp 300 Jahren rentabel

Jahresersparnis: „satte“ 7,14 Euro

Umgerechnet bedeutet das für einen der Bewohner: eine jährliche Ersparnis von rund 7,14 Euro beim Stromarbeitspreis. Sein Anteil an den Errichtungskosten beträgt jedoch 2080 Euro. Die Rechnung ist ernüchternd und zugleich unfreiwillig komisch: Die Amortisation würde nach 291 Jahren erreicht sein. „So bleibt mir nur die Hoffnung, dass an künftigen sonnigen Tagen der Anteil der Eigendeckung noch steigt“, schreibt der mittlerweile 81-Jährige mit trockenem Humor. Ob er das Ende der Rechnung noch erlebt, bezweifelt er selbst.