Eder verpasst Podest bei Prevc-Sieg in Garmisch!

Lisa Eder hat beim Auftakt der Two-Nights-Tour am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen Rang vier belegt! Die Salzburgerin setzte am Silvestertag von der großen Olympia-Schanze Sprünge über 127,5 und 129,5 m in den Schnee und verpasste das Stockerl um 4,2 Punkte.
Den Sieg holte sich in überlegener Manier die Slowenin Nika Prevc (136,5/134,5 m) mit 271,1 Zählern vor der Deutschen Selina Freitag (-23,1 Pkt.) und Nozomi Maruyama aus Japan (-27,0). Julia Mühlbacher wurde 16.
Wie bei der Vierschanzentournee kommt auch bei der Two-Nights-Tour der K.o.-Modus zur Anwendung. Eder behielt die Oberhand gegenüber der Japanerin Ringo Miyajima und war zunächst Dritte.
Mühlbacher (124 m) verlor ihr Duell gegen die Deutsche Katharina Schmid, schaffte es aber als bester „lucky loser“ auf Rang 13 in den zweiten Durchgang der besten 20.
Das Ergebnis:
Holt Prevc jetzt ihren dritten Gesamtsieg?
Dort musste Eder noch Maruyama vorbeilassen, während ihre oberösterreichische Teamkollegin mit einem 116,5-m-Satz noch drei Plätze verlor. Chiara Kreuzer und Hannah Wiegele waren in der Qualifikation gescheitert.
Das zweite Weltcup-Springen der Two-Nights-Tour findet am Neujahrstag in Oberstdorf statt (16.15 Uhr). Prevc steht dort vor ihrem dritten Gesamtsieg bei der dritten Ausgabe.
Diese könnte die letzte sein, in der kommenden Saison könnte die Tour von der erstmaligen Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.
