Eder verpasst Podest bei Prevc-Sieg in Garmisch!

Lisa Eder hat beim Auftakt der Two-Nights-Tour am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen Rang vier belegt! Die Salzburgerin setzte am Silvestertag von der großen Olympia-Schanze Sprünge über 127,5 und 129,5 m in den Schnee und verpasste das Stockerl um 4,2 Punkte.