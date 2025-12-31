Neutral durch Waffen? Sogar Schweiz will aufrüsten

Diskutiert wird in der Schweiz inzwischen ein Wert von einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Vereinbarung über zusätzliche Mittel für die Armee ist unter den politischen Parteien weitgehend gegeben, jedoch sind der Finanzierungsweg und die Höhe umstritten. Politiker der SVP schlagen jährliche Mehrausgaben zwischen 600 und 900 Millionen Franken aus dem Bundesbudget vor, während Pfister auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für möglich hält, um die finanziellen Mittel zu sichern.