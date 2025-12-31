„Wehrte mich“: Camilla über Grabscher-Angriff

„Ich las gerade mein Buch, als mich dieser Bursche – ein Mann – angriff. Ich wehrte mich“, erzählte Camilla. „Ich war so wütend darüber, und das hat mich jahrelang beschäftigt“, zeigte sich die Königin in einem Interview mit dem Sender BBC verletzlich. Der Übergriff wurde erstmals im September bekannt, als ein Buch über die königliche Familie in der „Times“ in Fortsetzungen veröffentlicht wurde. Eine Bestätigung durch den Buckingham Palace gab es zuvor nicht.