„Wehrte mich“: Camilla über Grabscher-Angriff

„Ich wehrte mich“, schilderte Königin Camilla (78) den Übergriff, der ihr als Teenager widerfahren ist. Im September wurde bekannt, dass sie sich in einem Zug gegen einen Sex-Angreifer wehren musste – jetzt sprach die Queen erstmals öffentlich darüber.
„Ich las gerade mein Buch, als mich dieser Bursche – ein Mann – angriff. Ich wehrte mich“, erzählte Camilla. „Ich war so wütend darüber, und das hat mich jahrelang beschäftigt“, zeigte sich die Königin in einem Interview mit dem Sender BBC verletzlich. Der Übergriff wurde erstmals im September bekannt, als ein Buch über die königliche Familie in der „Times“ in Fortsetzungen veröffentlicht wurde. Eine Bestätigung durch den Buckingham Palace gab es zuvor nicht.
Mit Schuh geschlagen
Laut dem Buch ereignete sich der Vorfall in einem Zug nach Paddington Station in London, als Camilla etwa 16 oder 17 Jahre alt war. Sie habe daraufhin ihren Schuh ausgezogen und dem Angreifer damit in die Genitalien geschlagen. In Paddington angekommen, habe sie den Angreifer einem Beamten gezeigt, woraufhin er festgenommen wurde, heißt es in dem Buch. Camilla bestätigte diese Details in dem BBC-Interview nicht.
„Warum fehlt der Knopf an deinem Mantel?“
Doch, dass sich der Angreifer wohl nicht so einfach abwimmeln ließ, lassen Camillas Schilderungen in dem Interview jedenfalls vermuten. „Ich erinnere mich, wie ich aus dem Zug stieg und meine Mutter mich ansah und fragte: Warum stehen dir die Haare zu Berge und warum fehlt der Knopf an deinem Mantel?“, erzählte die Königin.
Die 78-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren für Wohltätigkeitsorganisationen und Initiativen, die sexuelle und häusliche Gewalt bekämpfen und Opfer unterstützen.
