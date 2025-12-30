So zaubert die „Après KI“ Hüttengaudi-Lied für Sie

Wenn es auf der Piste finster wird, geht es in Österreichs Après-Ski-Hütten erst richtig los: eingängige Melodien, schunkelbare Rhythmen, Glühwein und Bier sind für viele Wintersportler verdienter Lohn für ihre sportlichen Leistungen des Tages. Noch ausgelassener wird es, wenn das musikalische Ambiente auf die Feiernden eingeht: Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie mit KI-Tools Ihren eigenen personalisierten Hüttengaudi-Song erstellen.
„Selbst“ mittels KI geschriebene Geburtstagszeitungen, Gedichte, Ständchen – alles schon da gewesen. Aber wie wäre es mal mit einem personalisierten Schlager für die nächste Hüttengaudi, klanglich zwischen Helene Fischer, Andrea Berg, Jürgen Drews und Wolfgang Petry angesiedelt? Oder einer Hymne für Ihren Wintersportverein? Solche Lieder lassen sich ohne große musikalische Kenntnisse erzeugen, als MP3-Datei speichern und fortan per Lautsprecher darbieten. Krone+ erklärt Schritt für Schritt, wie Sie binnen einer Stunde zu erstaunlichen Ergebnissen für die Hüttengaudi kommen.
