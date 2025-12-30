Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Jetzt selbst basteln!

So zaubert die „Après KI“ Hüttengaudi-Lied für Sie

Digital
30.12.2025 14:36
Jeder Hütte ihre Après-Ski-Hymne, jedem Verein sein Lied: KI-Musikgeneratoren machen es möglich. ...
Jeder Hütte ihre Après-Ski-Hymne, jedem Verein sein Lied: KI-Musikgeneratoren machen es möglich. Wir zeigen Ihnen, wie man sie benutzt.(Bild: Scharinger Daniel)

Wenn es auf der Piste finster wird, geht es in Österreichs Après-Ski-Hütten erst richtig los: eingängige Melodien, schunkelbare Rhythmen, Glühwein und Bier sind für viele Wintersportler verdienter Lohn für ihre sportlichen Leistungen des Tages. Noch ausgelassener wird es, wenn das musikalische Ambiente auf die Feiernden eingeht: Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie mit KI-Tools Ihren eigenen personalisierten Hüttengaudi-Song erstellen.

0 Kommentare

„Selbst“ mittels KI geschriebene Geburtstagszeitungen, Gedichte, Ständchen – alles schon da gewesen. Aber wie wäre es mal mit einem personalisierten Schlager für die nächste Hüttengaudi, klanglich zwischen Helene Fischer, Andrea Berg, Jürgen Drews und Wolfgang Petry angesiedelt? Oder einer Hymne für Ihren Wintersportverein? Solche Lieder lassen sich ohne große musikalische Kenntnisse erzeugen, als MP3-Datei speichern und fortan per Lautsprecher darbieten. Krone+ erklärt Schritt für Schritt, wie Sie binnen einer Stunde zu erstaunlichen Ergebnissen für die Hüttengaudi kommen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der chinesische Hersteller Unitree hat seinem humanoiden Roboter G1 Kung-Fu-Tricks beigebracht. ...
Krone Plus Logo
„Skynet Starter Kit“
So machen Hacker humanoide Roboter zu ihren Waffen
Auf einer 400-Meter-Teststrecke erreichte das magnetisch über den Schienen schwebende ...
Krone Plus Logo
Militärisch verwendbar
700 km/h in 2 Sekunden: China baut Rekord-Maglev!
Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
195.504 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
99.833 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
86.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Jetzt selbst basteln!
So zaubert die „Après KI“ Hüttengaudi-Lied für Sie
Prügelstrafen
Singapur: Online-Betrügern drohen nun Stockschläge
Krone Plus Logo
Militärisch verwendbar
700 km/h in 2 Sekunden: China baut Rekord-Maglev!
Billionen-Business KI
Nvidia entthront Apple: Wertvollste Firma der Welt
2 Mrd. $ für Manus
Zuckerberg will KI-Start-up aus China übernehmen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf