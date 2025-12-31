Kitzbühel: Lawine im Wald unterhalb Hausbergkante

Im Skigebiet KitzSki in Kitzbühel kam es im Bereich der Hausberg-Querung zu einem Lawinenabgang. Das bestätigt nicht nur die Leitstelle, sondern nun auch der Bergbahn-Vorstand. Eine Rettungsaktion lief an, die Opfer sind mittlerweile befreit. Der betroffene Bereich der Streif ist gesperrt.
Die fürchterlichen Szenen spielten sich gegen 13.30 Uhr ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Lawinenabgang im Bereich der sogenannten Hausberg-Querung durch das Befahren eines Schneedepots von zwei Skifahrern selbst ausgelöst. Diese zogen sich Verletzungen zu.
„Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der zuständigen Behörden“, informiert Christian Wörister, Vorstand der Bergbahnen Kitzbühel. Bergrettung und Polizei waren rasch vor Ort, die Versorgung der Verletzten „erfolgte in enger Zusammenarbeit der Pistenrettung mit Mitarbeitern der Bergbahn“, erklärt Wörister.
Der Einsatz ist inzwischen abgeschlossen. Es waren sowohl Hubschrauber des ÖAMTC als auch der Polizei im Einsatz. „Der betroffene Bereich der berühmten Streif ist aktuell gesperrt und für den Publikumsbetrieb geschlossen“, erklärt der Bergbahn-Vorstand.
Eindringliche Warnung
„Wir bitten aktuell alle Skifahrer aufgrund der gegebenen Verhältnisse um besondere Vorsicht. Im Besonderen ist das Verlassen der Pisten zu unterlassen“, betont Wörister.
Wie die Polizei und die Leitstelle gegenüber der „Krone“ informierten, konnten die zwei Teilverschütteten rasch befreit werden. Die beiden und – laut „Krone“-Angaben auch eine dritte Person der Gruppe, die vermutlich nicht verschüttet wurde, aber das Unglück meldete –, wurden leicht bzw. mittelschwer verletzt.
Nur Lawinenwarnstufe eins
Es herrscht am heutigen Mittwoch nur Lawinengefahrenstufe 1 – somit geringe Gefahr. Allerdings gilt es, auf Triebschnee zu achten.
