Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftiger Schneefall

Hunderte Menschen saßen in der Nacht in Autos fest

Ausland
31.12.2025 14:56
Eisige Temperaturen und Neuschnee zwangen Hunderte Autofahrer dazu, die Nacht auf der Autobahn ...
Eisige Temperaturen und Neuschnee zwangen Hunderte Autofahrer dazu, die Nacht auf der Autobahn zu verbringen.(Bild: EPA/SZYMON PULCYN)

In Polen saßen Hunderte Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in ihren Pkw fest. Der Grund: Starker Schneefall hatte einen kilometerlangen Stau verursacht.

0 Kommentare

Heftiger Schneefall in Polen hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Warschau und der Ostseehafenstadt Danzig bis zu 20 Kilometer lange Staus verursacht.

Hunderte Menschen saßen in ihren Autos bei eisigen Temperaturen fest. Am frühen Mittwochmorgen rollte der Verkehr wieder.

Bilder des Schneetreibens:

Die schwierige Situation habe begonnen, „als die ersten Lkw auf der S7 Probleme hatten, eine Steigung zu bewältigen“, so ein Polizeibeamter. Den Autoinsassen wurde „so gut wie möglich geholfen“ und Kaffee und heißer Tee angeboten.

Beeinträchtigungen auch bei der Bahn
Die staatliche Nachrichtenagentur PAP berichtete, dass es auch bei Bahn und Flughafen zu Beeinträchtigungen gekommen sei, der Betrieb sich aber wieder normalisiere.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf