Heftiger Schneefall
Hunderte Menschen saßen in der Nacht in Autos fest
In Polen saßen Hunderte Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in ihren Pkw fest. Der Grund: Starker Schneefall hatte einen kilometerlangen Stau verursacht.
Heftiger Schneefall in Polen hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Warschau und der Ostseehafenstadt Danzig bis zu 20 Kilometer lange Staus verursacht.
Hunderte Menschen saßen in ihren Autos bei eisigen Temperaturen fest. Am frühen Mittwochmorgen rollte der Verkehr wieder.
Bilder des Schneetreibens:
Die schwierige Situation habe begonnen, „als die ersten Lkw auf der S7 Probleme hatten, eine Steigung zu bewältigen“, so ein Polizeibeamter. Den Autoinsassen wurde „so gut wie möglich geholfen“ und Kaffee und heißer Tee angeboten.
Beeinträchtigungen auch bei der Bahn
Die staatliche Nachrichtenagentur PAP berichtete, dass es auch bei Bahn und Flughafen zu Beeinträchtigungen gekommen sei, der Betrieb sich aber wieder normalisiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.