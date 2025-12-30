Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Bedrohung

Polen schießt wegen Kreml-Lügen gegen TikTok

Ausland
30.12.2025 22:57
Polen forderte die Kommission auf, ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das ...
Polen forderte die Kommission auf, ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) einzuleiten.(Bild: Vitalii Vodolazskyi - stock.adobe.com)

In Polen schrillen die Alarmglocken: Das Land wirft der Social-Media-Plattform TikTok vor, zu wenig gegen russische Desinformation zu unternehmen. Die EU-Kommission solle daher ein Verfahren einleiten.

0 Kommentare

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Inhalte machten die Runde, in denen ein Austritt Polens aus der EU gefordert werde, teilte die Regierung in Warschau am Dienstag mit.

„Die offengelegten Inhalte stellen eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die Informationssicherheit und die Integrität der demokratischen Prozesse in Polen und in der gesamten Europäischen Union dar“, wurde in einem Brief an die Kommission gewarnt. Die Art der Erzählung und die Verwendung von synthetischem audiovisuellem Material deuteten darauf hin, dass die Plattform ihren Verpflichtungen als sehr große Online-Plattform nicht nachkomme.

In den vergangenen Wochen hatte ein TikTok-Profil an Popularität gewonnen, das Videos von jungen Frauen in polnischen Nationalfarben zeigte, die zum Austritt Polens aus der EU aufriefen. Das Profil ist inzwischen von der Plattform verschwunden. Ein polnischer Regierungssprecher erklärte am Dienstag, es handle sich zweifellos um russische Desinformation, da die Aufnahmen russische Satzmuster enthielten. Ein TikTok-Sprecher schilderte der Nachrichtenagentur Reuters, man stehe mit den polnischen Behörden in Kontakt und habe Inhalte entfernt, die gegen die eigenen Regeln verstoßen.

Lesen Sie auch:
Kremlchef Wladimir Putin (links) setzt bei seiner Strategie auch gerne auf die Hasstiraden ...
Es wird zu gefährlich
EU will mit Wucht gegen Putins Lügen vorgehen
08.11.2025
Expertin warnt:
Russen-Propaganda in Österreich sehr erfolgreich
10.12.2025

Hohe Strafen drohen
Polen forderte die Kommission auf, ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) einzuleiten. Demnach müssen große Internetplattformen wie X, Facebook oder TikTok schädliche Inhalte moderieren und entfernen. Bei Verstößen kann die Kommission Geldstrafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Die Kommission hatte bereits 2024 ein förmliches Verfahren gegen TikTok eröffnet. Dabei ging es um den Verdacht, dass das zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Unternehmen die Einmischung in Wahlen nicht ausreichend begrenzt habe, vor allem bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien im November 2024.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf