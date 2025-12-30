Polen schießt wegen Kreml-Lügen gegen TikTok

Hohe Strafen drohen

Polen forderte die Kommission auf, ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) einzuleiten. Demnach müssen große Internetplattformen wie X, Facebook oder TikTok schädliche Inhalte moderieren und entfernen. Bei Verstößen kann die Kommission Geldstrafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Die Kommission hatte bereits 2024 ein förmliches Verfahren gegen TikTok eröffnet. Dabei ging es um den Verdacht, dass das zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Unternehmen die Einmischung in Wahlen nicht ausreichend begrenzt habe, vor allem bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien im November 2024.