Sydney startet mit Mega-Feuerwerk ins neue Jahr

Wildes Feuerwerk-Spektakel

Stolze neun Tonnen Pyrotechnik und atemberaubende Spezialeffekte ließen Schaulustige im Hafenviertel und Zuschauer rund um die Erde mehr als zwölf Minuten lang vor den Bildschirmen staunen. Von der Harbour Bridge flossen Kaskaden aus Licht, auch rund um das Sydney Opera House erleuchteten bunte Flammen und Feuerwerkskörper den Himmel. Mehr als eine Million Menschen hatten sich schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert.



In diesem Video ab Minute 17 zu sehen: