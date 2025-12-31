Terror zum Trotz
Sydney startet mit Mega-Feuerwerk ins neue Jahr
Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet – politische Botschaften inklusive ...
Auf der in weißes Licht getauchten Harbour Bridge erstrahlten bereits vor Mitternacht während einer Schweigeminute die Worte „Peace“ (Frieden) und „Unity“ (Einheit) sowie eine Menora. Der siebenarmige Leuchter ist ein zentrales religiöses Symbol des Judentums.
Tausende hielten Kerzen und andere Lichter in den Händen. Am berühmten Bondi Beach hatten am 14. Dezember zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – beim jüdischen Lichterfest Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Menschen starben. Die traditionellen Silvesterfeiern an dem Strand wurden abgesagt.
Wildes Feuerwerk-Spektakel
Stolze neun Tonnen Pyrotechnik und atemberaubende Spezialeffekte ließen Schaulustige im Hafenviertel und Zuschauer rund um die Erde mehr als zwölf Minuten lang vor den Bildschirmen staunen. Von der Harbour Bridge flossen Kaskaden aus Licht, auch rund um das Sydney Opera House erleuchteten bunte Flammen und Feuerwerkskörper den Himmel. Mehr als eine Million Menschen hatten sich schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert.
In diesem Video ab Minute 17 zu sehen:
Bewacht wurden das Spektakel und andere Hotspots in der Stadt von Tausenden Polizisten. Die Sicherheitskräfte sollten teilweise auch Langwaffen mitführen, was für die Polizei des Bundesstaates unüblich ist.
Sydney ist immer eine der ersten Großstädte weltweit, die das neue Jahr einläuten. Bereits um 21 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) wurde das erste große Feuerwerk gezündet: Unter dem Namen „Calling Country“ gab es neben den Lichtern auch Musik, Tanz und Kunst von indigenen Australiern. Vorab wurde zudem eine traditionelle Willkommenszeremonie der Ureinwohner abgehalten.
