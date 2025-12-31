Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Brasilien-Legende

Not-OP am Herzen! Sorge um Roberto Carlos

Fußball International
31.12.2025 15:16
Roberto Carlos
Roberto Carlos(Bild: EPA/AUDUN BRAASTAD)

Die Fußball-Welt sorgt sich um den früheren Superstar Roberto Carlos: Denn die Brasilien- und Real-Madrid-Legende muss den Jahreswechsel nach einer Not-Operation am Herzen im Spital verbringen!

0 Kommentare

Dabei hatte nach Angaben der spanischen Zeitung „AS“ alles eigentlich relativ harmlos begonnen: Der inzwischen 52 Jahre alte Roberto Carlos, der gerade in seiner Heimat Brasilien urlaubt, wollte lediglich Beschwerden am Bein anschauen lassen. Eine Petitesse vermeintlich …

Sofortige Operation unumgänglich
Doch bei der Untersuchung in einem Krankenhaus im Großraum von Sao Paulo entdeckten die Ärzte ein Blutgerinnsel.

Roberto Carlos, aktuell Botschafter des spanischen Spitzenklubs Real Madrid,
Roberto Carlos, aktuell Botschafter des spanischen Spitzenklubs Real Madrid,(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Darüber hinaus wurden bei einer Magnetresonanztomographie ernstzunehmende Probleme am Herzen des Weltmeisters von 2002 festgestellt – derart gravierende, dass eine sofortige Operation unumgänglich wurde.

Roberto Carlos (l)
Roberto Carlos (l)(Bild: AP/HERBERT KNOSOWSKI)

Doch damit nicht genug: Da es bei dem Eingriff zu Komplikationen kam, dauerte dieser statt der angesetzten 40 Minuten ganze drei Stunden.

„Jetzt geht es mir wieder gut!“
Doch es scheint alles gutgegangen zu sein, Roberto Carlos muss zwar noch eine Zeitlang im Spital verbringen, aber gegenüber der „AS“ meinte die Real-Legende: „Jetzt geht es mir wieder gut. Ich werde gut versorgt!“

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Roberto Carlos
Brasilien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
343.213 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
153.201 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Fußball International
Bänderverletzung
Bitter! Mbappe droht mehrwöchige Zwangspause
Die Brasilien-Legende
Not-OP am Herzen! Sorge um Roberto Carlos
Krone Plus Logo
Wie reisen die Fans?
Wegen Öffi-Chaos droht USA bei der WM Blamage
„Selbst erschrocken“
Autsch! Matthäus sieht frühes WM-Aus Österreichs
Ärger in Argentinien
Geldwäsche? Wirbel bei WM-Gegner Österreichs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf