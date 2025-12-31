Not-OP am Herzen! Sorge um Roberto Carlos

Die Fußball-Welt sorgt sich um den früheren Superstar Roberto Carlos: Denn die Brasilien- und Real-Madrid-Legende muss den Jahreswechsel nach einer Not-Operation am Herzen im Spital verbringen!
Dabei hatte nach Angaben der spanischen Zeitung „AS“ alles eigentlich relativ harmlos begonnen: Der inzwischen 52 Jahre alte Roberto Carlos, der gerade in seiner Heimat Brasilien urlaubt, wollte lediglich Beschwerden am Bein anschauen lassen. Eine Petitesse vermeintlich …
Sofortige Operation unumgänglich
Doch bei der Untersuchung in einem Krankenhaus im Großraum von Sao Paulo entdeckten die Ärzte ein Blutgerinnsel.
Darüber hinaus wurden bei einer Magnetresonanztomographie ernstzunehmende Probleme am Herzen des Weltmeisters von 2002 festgestellt – derart gravierende, dass eine sofortige Operation unumgänglich wurde.
Doch damit nicht genug: Da es bei dem Eingriff zu Komplikationen kam, dauerte dieser statt der angesetzten 40 Minuten ganze drei Stunden.
„Jetzt geht es mir wieder gut!“
Doch es scheint alles gutgegangen zu sein, Roberto Carlos muss zwar noch eine Zeitlang im Spital verbringen, aber gegenüber der „AS“ meinte die Real-Legende: „Jetzt geht es mir wieder gut. Ich werde gut versorgt!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.