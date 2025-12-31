Prunkpalast von Putin auf der Krim entdeckt

„Gibt nur eine Person, die diese Geräte liebt“

„Nach unserer Erfahrung gibt es nur eine Person, die diese Geräte liebt und sie beharrlich in Wohnräumen installiert: Wladimir Putin“, heißt es in dem FBK-Bericht. Laut der Stiftung soll das Anwesen über das gleiche Netzwerk finanziert worden sein, das auch für Putins Anwesen in Gelendschik genutzt wurde. Wem der Luxus-Palast gehört, ist nicht so leicht zu durchschauen, die Eigentumsverhältnisse sollen über ein Unternehmensnetz geregelt sein, bei denen auch Oligarchen-Freunde von Putin die Finger im Spiel haben.