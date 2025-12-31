„Überfluss an Luxus“
Prunkpalast von Putin auf der Krim entdeckt
Einen künstlichen weißen Sandstrand und ein Schlafzimmer mit 240 Quadratmetern – diesen Luxus soll sich Wladimir Putin in einem heimlich umgebauten Palast gegönnt haben. Das Anwesen steht ausgerechnet auf der Halbinsel Krim und beinhaltet sogar eine Privatklinik für den Kreml-Chef.
Am Cape Aya, dem südlichsten Zipfel der Krim – die Russland 2014 annektierte – soll Putin ein „riesiger Palast“ gehören. Dem Kreml-Chef dürfte es auf dem Gelände an nichts fehlen, es gibt etwa eine private Klinik mit Operationssaal, ein verstecktes Zweithaus und eine private Promenade. Das deckte die russische Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) des verstorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny auf.
Auf dem Gelände direkt am Meer soll es neben einem künstlichen weißen Sandstrand und einem Pier auch einen Hubschrauberlandeplatz geben. Alleine das unter einem parkähnlichen Garten versteckte Zweithaus soll fast 5000 Quadratmeter groß sein. Das Haupthaus ist nochmal deutlich größer: rund 8730 Quadratmeter. Das Anwesen soll zuvor dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch gehört haben und insgesamt rund 108.000 Millionen (!) Euro wert sein.
Hier sehen Sie Bilder von dem Anwesen:
Seinen Palast richtete Putin vor allem teuer ein, das zeigen Unterlagen und Fotos. „Beim schieren Überfluss an Luxus wird einem fast schlecht“, ist das Fazit des FBK-Teams. Das größere der beiden „royalen Schlafzimmer“ misst alles andere als bescheidene 240 Quadratmeter, das „Boudoir“ ist „etwa so groß wie drei normale Zweizimmerwohnungen.“
Für Bad-Armaturen „könnte man eine Wohnung kaufen“
Auch in puncto Körperpflege wollte sich Putin offenbar nicht lumpen lassen. In jedem der Hauptbäder sollen Wasserhähne, Klopapierhalter und Kleiderhaken umgerechnet rund 119.000 Euro gekostet haben. Für die wie Blumen geformten Armaturen alleine sollen mehr als 32.400 Euro geflossen sein. „Für diesen Betrag könnte man eine Einzimmerwohnung kaufen“, meint das FBK-Team.
Bilder zeigen Putins opulente Einrichtung:
Gesamte Etage ist Privatklinik
Eine komplette Etage des Hauses ist für Putins Gesundheit reserviert. In seiner Privatklinik soll es eine Hausarzt-, HNO- und Zahnarztpraxis geben. Außerdem befindet sich ein Operationssaal in der Klinik, ausgestattet mit modernsten deutschen und finnischen Geräten. Erst vor kurzem hatte der Kreml-Chef selbst bestätigt, dass gesundheitlich „alles gut“ sei.
Für Nawalny-Verbündete Maria Pewtschich deutet vor allem seine „ewige Begleiterin“ darauf hin, dass dieser Palast tatsächlich der des russischen Präsidenten ist: die Kryokammer. Von diesen Kältekammern versprechen sich manche positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Auch der Kreml-Chef dürfte darauf schwören, „hier verjüngt sich Putin bei minus 110 Grad.“
„Gibt nur eine Person, die diese Geräte liebt“
„Nach unserer Erfahrung gibt es nur eine Person, die diese Geräte liebt und sie beharrlich in Wohnräumen installiert: Wladimir Putin“, heißt es in dem FBK-Bericht. Laut der Stiftung soll das Anwesen über das gleiche Netzwerk finanziert worden sein, das auch für Putins Anwesen in Gelendschik genutzt wurde. Wem der Luxus-Palast gehört, ist nicht so leicht zu durchschauen, die Eigentumsverhältnisse sollen über ein Unternehmensnetz geregelt sein, bei denen auch Oligarchen-Freunde von Putin die Finger im Spiel haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.