„Big Tech“ pumpt Milliarden in KI-Rechenzentren

Google investiert 5,5 Milliarden in Deutschland

Auch Google sichert sich KI-Rechenkapazitäten in Europa und will in den kommenden Jahren 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Geld soll in den Ausbau der Cloud-Infrastruktur fließen, vor allem in ein neues Rechenzentrum und den Ausbau der Kapazitäten des US-Konzerns in Hanau, wie Google und die hessische Landesregierung am Dienstag mitteilten. Der Großteil der Investitionen sei für das Rechenzentrum in Dietzenbach südlich von Frankfurt bestimmt.