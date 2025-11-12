Vorteilswelt
Eishockey-Liga

KAC siegt 5:3 gegen Linz ++ Niederlage für Caps

Eishockey
12.11.2025 22:40
Thomas Hundertpfund traf doppelt für den KAC ...
Thomas Hundertpfund traf doppelt für den KAC ...(Bild: GEPA)

Eishockey-Rekordmeister EC KAC hat in der ICE Hockey League einen 5:3-Sieg gegen die Black Wings Linz gefeiert und damit den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten!

0 Kommentare

Im Topspiel der 18. Runde am Mittwoch festigten die Pustertal Wölfe ihre Tabellenführung ebenfalls mit einem 5:3 gegen Olimpija Ljubljana. Die Vienna Capitals hingegen fuhren beim 1:2 auswärts in Budapest gegen Ferencvaros zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis und rangieren damit auf Platz elf.

„Wir wollen immer gewinnen, vor diesem Hintergrund bin ich über das Resultat enttäuscht. Dennoch haben wir ein paar Schritte gemacht und ordentlich gearbeitet“, sagte Kevin Constantine, seit wenigen Tagen neuer Head Coach der Capitals. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis alles in Fleisch und Blut übergeht.“ Für die Ungarn war es der erste Erfolg nach sechs teils knappen Niederlagen. Im Kellerduell setzten sich die Innsbrucker Haie gegen die Pioneers Vorarlberg dank eines Treffers von Steven Owre mit 4:3 nach Verlängerung durch.

KAC führte schnell komfortabel
In Klagenfurt erspielte sich der KAC eine komfortable Führung. Thomas Hundertpfund traf doppelt (2., 29.), die Führung besorgte der 35-Jährige bereits nach 70 Sekunden. Auch Mario Kempe (3.), Jesper Jensen Aabo (33.) und Mathias From (36.) trugen sich bei den „Rotjacken“ in die Torschützenliste ein, bei den Linzern waren zwei Tore von Routinier Brian Lebler (31., 52.) nicht genug. Zuvor hatte Travis Barron (19.) die Begegnung offen gehalten.

Die Pustertal Wölfe setzten sich dank eines starken Mitteldrittels, in dem ein 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung umgewandelt wurde, gegen den slowenischen Tabellenzweiten durch. Die Südtiroler liegen nun vier Punkte vor Olimpija, der KAC hat bei einem ausgetragenen Spiel weniger einen Rückstand von sechs Zählern.

