KAC siegt 5:3 gegen Linz ++ Niederlage für Caps

„Wir wollen immer gewinnen, vor diesem Hintergrund bin ich über das Resultat enttäuscht. Dennoch haben wir ein paar Schritte gemacht und ordentlich gearbeitet“, sagte Kevin Constantine, seit wenigen Tagen neuer Head Coach der Capitals. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis alles in Fleisch und Blut übergeht.“ Für die Ungarn war es der erste Erfolg nach sechs teils knappen Niederlagen. Im Kellerduell setzten sich die Innsbrucker Haie gegen die Pioneers Vorarlberg dank eines Treffers von Steven Owre mit 4:3 nach Verlängerung durch.