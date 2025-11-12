Boot kentert vor Urlaubsinsel Kreta: Drei Tote

Zahl der Ankünfte auf Kreta stark gestiegen

Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn und bis zum 9. November fast 16.000 Migranten auf Kreta angekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine Steigerung um rund 300 Prozent, heißt aus Kreisen des Migrationsministeriums. Die Regierung in Athen fordert, die Flüchtlingslast innerhalb der EU gerechter zu verteilen.