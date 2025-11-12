Panik-Treffen im Weißen Haus wegen Epstein-Mails

In einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung der neuen E-Mails erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social: „Die Demokraten versuchen, die Jeffrey-Epstein-Affäre wieder aufzuwärmen, weil sie alles tun würden, um von ihrem katastrophalen Versagen beim Shutdown und vielen anderen Themen abzulenken.“ Nur „sehr schlechte und dumme Republikaner“ würden darauf hereinfallen ...