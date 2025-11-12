Salzburg verlor 1. CHL-Achtelfinale in Ingolstadt

Letztlich klare Angelegenheit für Ingolstadt

Im zweiten Drittel parierte ÖEHV-Keeper Atte Tolvanen einen Penalty, der Tabellenvierte der deutschen Liga erhöhte wenig später aber trotzdem. Barber (35.) stellte in Überzahl mit einem Schuss ins lange Kreuzeck auf 4:1. Ins Schlussdrittel starteten die Salzburger, die insgesamt acht Strafen kassierten, nach Wunsch. Lukas Hörl (43.) verkürzte mit einem Direktschuss. Doch Krauß gelang kurz darauf der Doppelpack (44.), Barber erneut im Powerplay sorgte mit seinem dritten Tor (54.) für eine klare Angelegenheit.