Milliarden-Deal

OpenAI zapft Rechenzentren von Amazon an

Web
04.11.2025 07:11
OpenAI-CEO Sam Altman
OpenAI-CEO Sam Altman(Bild: AFP/JASON REDMOND)

OpenAI zapft auf der Suche nach mehr Computerleistung für seine KI die Rechenzentren von Amazon an. Ein insgesamt 38 Milliarden Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) schwerer Deal gewährt dem ChatGPT-Entwickler für zunächst sieben Jahre Zugang zu „Hunderttausenden“ Chipsystemen von Nvidia, die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind.

ChatGPT kam zuletzt nach Angaben von OpenAI auf rund 800 Millionen Nutzer pro Woche. Firmenchef Sam Altman hat Pläne für gewaltige Rechenzentren, die gemeinsam mit Partnern gebaut werden sollen. Dafür wurde etwa mit dem Software-Konzern Oracle eine Vereinbarung im Volumen von 300 Milliarden Dollar geschlossen. Auch beim Investor Microsoft will OpenAI über die Jahre Rechenleistung für 250 Milliarden Dollar beziehen.

Lesen Sie auch:
KI-Anwendungen erfordern mehr Rechenkapazität.
Gigantischer Deal
Microsoft investiert 9,7 Mrd. $ in KI-Kapazitäten
03.11.2025
2020 abgeschaltet
AKW in den USA soll für Google-KI wieder ans Netz
28.10.2025

Wettrüsten bei KI-Rechenleistung
Unter KI-Entwicklern ist ein regelrechtes Wettrüsten ausgebrochen: Auch etwa Google und der Facebook-Konzern Meta investieren Dutzende Milliarden Dollar pro Jahr für den Ausbau der Computerleistung. Die gewaltigen Ausgaben lösten bereits Ängste vor einer KI-Blase aus – angesichts von Zweifeln, ob das Geld zurückverdient werden kann.

Amazon will sich mit seiner Cloud-Sparte AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Der weltgrößte Online-Händler ist auch ein wichtiger Geldgeber des OpenAI-Konkurrenten Anthropic.

