ATP Finals: Sinner gegen Zverev ab 20.30 Uhr LIVE

Jannik Sinner dürfte mit seinem Auftakt bei den ATP Finals etwas unzufrieden gewesen sein, denn im Turnierverlauf 2024 hatte er nie mehr als vier Games in einem Satz abgegeben, musste aber im ersten Satz gegen Felix Auger-Aliassime gleich fünf abgeben. Doch Sinner fand schnell zu seiner gewohnten Dominanz und Entschlossenheit zurück und sicherte sich mit einem souveränen 6:1 im zweiten Satz den 7:5, 6:1-Erfolg.