ATP Finals: Sinner gegen Zverev ab 20.30 Uhr LIVE

Tennis
12.11.2025 14:30
Jannik Sinner (li.) trifft heute auf Alexander Zverev.
Jannik Sinner (li.) trifft heute auf Alexander Zverev.(Bild: AFP/APA/Martin KEEP, APA/WILLIAM WEST)

Bei den ATP Finals in Turin kommt es zum Gruppenduell der bislang Unbesiegten. Jannik Sinner trifft auf Alexander Zverev. Wir berichten live ab 20:30 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Jannik Sinner dürfte mit seinem Auftakt bei den ATP Finals etwas unzufrieden gewesen sein, denn im Turnierverlauf 2024 hatte er nie mehr als vier Games in einem Satz abgegeben, musste aber im ersten Satz gegen Felix Auger-Aliassime gleich fünf abgeben. Doch Sinner fand schnell zu seiner gewohnten Dominanz und Entschlossenheit zurück und sicherte sich mit einem souveränen 6:1 im zweiten Satz den 7:5, 6:1-Erfolg.

Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: Eva Manhart)

Mit dem Erfolg über Auger-Aliassime baute der Italiener seine Siegesserie bei den ATP Finals auf sechs Matches aus und ist nun auf Hallen-Hartplatz über alle Ebenen hinweg seit 33 Spielen ungeschlagen. Seine letzte Niederlage auf diesem Belag kassierte er vor zwei Jahren ebenfalls in Turin, als er im Finale gegen Novak Djokovic unterlag, obwohl er zuvor das Turnier weitgehend dominiert hatte.

Zverev gewann zum Auftakt gegen Shelton
Alexander Zverev erwischte einen vielversprechenden Start, kontrollierte über weite Strecken das Match gegen Ben Shelton und drehte im Tiebreak des zweiten Satzes einen 3:6-Rückstand, um das Spiel letztlich in zwei Sätzen zu gewinnen. In Abwesenheit von Novak Djokovic ist der deutsche Topspieler der erfahrenste und erfolgreichste Teilnehmer im diesjährigen Feld in Turin. 

Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: Eva Manhart)

Die Head-to-Head-Bilanz: Sinner führt 5:4. Zu Beginn des Jahres lag Zverev im direkten Duell noch mit 4:2 vorne, inzwischen steht es jedoch 4:5. Ein positiver Aspekt für ihn: Im ATP-Finale von Wien im vergangenen Monat zwang er Sinner als einziger Spieler auf Hallen-Hartplatz 2025 in einen dritten Satz.

Abgesehen vom jüngsten Aufeinandertreffen beim Paris Masters, bei dem Zverev mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, war er gegen Sinner meist ein ebenbürtiger Gegner und kann durchaus erneut für Spannung sorgen.

