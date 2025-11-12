3:2 nach 0:2! Bayern feiern Sieg gegen Arsenal

Titelverteidiger Arsenal hat im dritten Spiel der Frauen-Champions-League die zweite Niederlage kassiert!
Die Engländerinnen führten am Mittwoch in der Allianz Arena beim FC Bayern München vor 15.407 Fans 2:0, verloren aber noch 2:3. Alara (67.), Pernille Harder (80.) und Glódís Viggósdóttir (86.) drehten die Partie und fixierten den zweiten Erfolg.
Naschenweng auf Ersatzbank
Katharina Naschenweng war Ersatz, die verletzte Sarah Zadrazil und die genesene Barbara Dunst stehen nicht im CL-Kader.
Bei Arsenal kann die am Knie verletzte ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger wegen eines Kreuzbandrisses monatelang nicht mitwirken.
