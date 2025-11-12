Diese Farben trägt Audi künftig in der Formel 1

Lange Tradition verpflichtet

„Unser Einstieg in die Formel 1 ist Teil von etwas Größerem“, sagte im Rahmen des Galaabends Audi-CEO Gernot Döllner. „Die Geschichte von Audi in der Formel 1 beginnt gerade erst, doch Motorsport war schon immer Teil unserer DNA.“ Von der Rallye-WM über die DTM, die 24 Stunden von Le Mans und die Formel E hat der deutsche Hersteller bereits zahlreiche große Rennserien und Titel gewonnen.