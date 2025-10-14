Nvidia arbeitet mit ABB an neuen KI-Rechenzentren

Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller Nvidia ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln.
Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz „modernster Stromversorgungslösungen“ konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.
Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für Ein-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB vorerst keine.
Nach Veröffentlichung der Mitteilung am Montag sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe – im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (plus 1,9 Prozent). Mittlerweile ist er wieder etwas gesunken und legt 0,9 Prozent zu. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.
Der Chipriese Nvidia profitiert massiv vom KI-Boom: Seine auf die parallele Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegten Grafikprozessoren werden in großer Zahl zum Training großer KI-Modelle eingesetzt, bei denen sich IT-Riesen wie Microsoft, OpenAI, Meta und Google einen Wettlauf liefern. Sie stecken Milliarden in neue Rechenzentren in aller Welt.
