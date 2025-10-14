Nvidia arbeitet mit ABB an neuen KI-Rechenzentren

Nach Veröffentlichung der Mitteilung am Montag sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe – im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (plus 1,9 Prozent). Mittlerweile ist er wieder etwas gesunken und legt 0,9 Prozent zu. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.