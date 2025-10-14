Vorteilswelt
Fokus: Stromversorgung

Nvidia arbeitet mit ABB an neuen KI-Rechenzentren

Digital
14.10.2025 09:30
Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller Nvidia ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln.

Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz „modernster Stromversorgungslösungen“ konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für Ein-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB vorerst keine.

Nach Veröffentlichung der Mitteilung am Montag sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe – im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (plus 1,9 Prozent). Mittlerweile ist er wieder etwas gesunken und legt 0,9 Prozent zu. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.

Lesen Sie auch:
KI-Entwickler wie OpenAI oder Meta sowie Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google ...
Starke neue KI-Allianz
AMD & OpenAI wollen Nvidias Chipdominanz brechen
08.10.2025
Gigantische KI-Pläne
Nvidia investiert 100 Milliarden Dollar in OpenAI
23.09.2025
Nächste Computing-Ära
Nvidia steigt mit fünf Mrd. Dollar bei Intel ein
18.09.2025

Der Chipriese Nvidia profitiert massiv vom KI-Boom: Seine auf die parallele Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegten Grafikprozessoren werden in großer Zahl zum Training großer KI-Modelle eingesetzt, bei denen sich IT-Riesen wie Microsoft, OpenAI, Meta und Google einen Wettlauf liefern. Sie stecken Milliarden in neue Rechenzentren in aller Welt.

