„Steinzeit“ ist vorbei

Pacult-Nachfolger lernte auch von Pep Guardiola

Kärnten
12.11.2025 21:29
Will mit WAC genauso jubeln wie mit Kapfenberg, das er letzte Saison auf Rang drei führte: ...
Will mit WAC genauso jubeln wie mit Kapfenberg, das er letzte Saison auf Rang drei führte: Ismail Atalan (li.).(Bild: GEPA)

Peter Pacult ist nach nur 30 Tagen Geschichte – für ihn aber gar kein Rekord! Er hinterließ in Wolfsberg jedenfalls keinen allzu guten Eindruck mit seinen Steinzeit-Methoden. Weshalb bei den WAC-Spielern auch kollektives Aufatmen herrscht. Seine Verabschiedung war zudem fragwürdig. Am Donnerstag steht mit Ismail Atalan (45) der neue Mann erstmals am Rasen: Der Deutsch-Türke war nie Profi, hat eine Finanz-Ausbildung, ist mehrfacher Familienpapa. Die „Krone“ sprach mit ihm und seine Philosphie – und kennt seine Vertragslänge.

0 Kommentare

Nach nur 30 Tagen und fünf Pflichtspielen – mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – ist Schluss: Die Ära Peter Pacult beim WAC ist vorbei. Rekordverdächtig kurz, aber nicht Rekord: Der (leider viel zu früh verstorbene) Didi Constantini war 1998 bei Vorwärts Steyr kurioserweise gar nur vier Stunden im Amt gewesen. . .

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading
Kärnten

Krone Plus Logo
„Steinzeit“ ist vorbei
Pacult-Nachfolger lernte auch von Pep Guardiola
Verweigern Aussage
Deutsche Goldschwindler auf frischer Tat ertappt
Früher und länger
Wirt: „Erste Weihnachtsfeiern schon im Oktober“
Regionalliga Mitte:
Sieben Punkte Vorsprung für Winterkönig Voitsberg!
Spuren des Krieges
Ehemaliges Gefangenenlager: Besuch aus England
Folgen Sie uns auf