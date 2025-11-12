Pacult-Nachfolger lernte auch von Pep Guardiola

Peter Pacult ist nach nur 30 Tagen Geschichte – für ihn aber gar kein Rekord! Er hinterließ in Wolfsberg jedenfalls keinen allzu guten Eindruck mit seinen Steinzeit-Methoden. Weshalb bei den WAC-Spielern auch kollektives Aufatmen herrscht. Seine Verabschiedung war zudem fragwürdig. Am Donnerstag steht mit Ismail Atalan (45) der neue Mann erstmals am Rasen: Der Deutsch-Türke war nie Profi, hat eine Finanz-Ausbildung, ist mehrfacher Familienpapa. Die „Krone“ sprach mit ihm und seine Philosphie – und kennt seine Vertragslänge.
Nach nur 30 Tagen und fünf Pflichtspielen – mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – ist Schluss: Die Ära Peter Pacult beim WAC ist vorbei. Rekordverdächtig kurz, aber nicht Rekord: Der (leider viel zu früh verstorbene) Didi Constantini war 1998 bei Vorwärts Steyr kurioserweise gar nur vier Stunden im Amt gewesen. . .
