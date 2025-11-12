Lebenshilfe fürchtet um ihre Lebensgrundlage

Ab Jänner verdient eine Heimhilfe um 4,54 Prozent weniger – das sind monatlich 135,50 Euro. Zudem muss die Lebenshilfe die Tarifanpassungen verdauen. Die schreiben ab 2026 für Personal 1,65 Prozent vor, statt sich wie bisher am Kollektivvertrag für Beamte zu orientieren. Wo das Geld herkommen soll, ist unklar. „Wir planen keine Kündigungen. Aber im schlimmsten Fall könnte es darauf hinauslaufen“, sagt Güntert.