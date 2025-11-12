Enkeltrick-Callcenter in Österreich zerschlagen

Drei Callcenter in Frankfurt, Österreich und Polen seien zerschlagen worden. Von dort sollen die Opfer kontaktiert worden sein. In einem Fall etwa soll ein 25-Jähriger von Wien aus Betrugstaten in der Slowakei begangen haben. Auch eine 26 Jahre alte Frau aus Frankfurt gab sich dort als Polizeibeamtin oder Bankmitarbeiterin aus, um die Geschädigten davon zu überzeugen, dass ihr Geld auf dem Konto nicht mehr sicher sei. Sie sollten das Geld abheben und der angeblichen Beamtin aushändigen.