Konzertierte Aktion

Enkeltrick-Callcenter in Österreich zerschlagen

Web
12.11.2025 12:49
Ermittler aus sechs europäischen Ländern sind bei dem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz gegen mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger vorgegangen, die Menschen um ihr Erspartes brachten.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Bei einem Einsatz von Behörden mehrerer europäischer Länder gegen Enkeltrick-Betrug haben Ermittler 16 Verdächtige festgenommen. Dabei handelte es sich um mutmaßliche Betrügerinnen und Betrüger im Alter zwischen 22 und 63 Jahren, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Vier der Festgenommenen sollen die Opfer angerufen haben. Die Übrigen hätten als Abholer der Geldsummen agiert. 

Drei Callcenter in Frankfurt, Österreich und Polen seien zerschlagen worden. Von dort sollen die Opfer kontaktiert worden sein. In einem Fall etwa soll ein 25-Jähriger von Wien aus Betrugstaten in der Slowakei begangen haben. Auch eine 26 Jahre alte Frau aus Frankfurt gab sich dort als Polizeibeamtin oder Bankmitarbeiterin aus, um die Geschädigten davon zu überzeugen, dass ihr Geld auf dem Konto nicht mehr sicher sei. Sie sollten das Geld abheben und der angeblichen Beamtin aushändigen.

Die Einsätze erfolgten den Angaben zufolge zwischen Mitte September und Ende Oktober, wie die Polizei mitteilte. Beteiligt waren demnach Ermittlungsbehörden aus allen Bundesländern, aus Österreich, Polen, der Schweiz, der Slowakei und Tschechien sowie das deutsche Bundeskriminalamt. Koordiniert und geführt wurden die Einsätze vom Berliner Landeskriminalamt. Neben den Festnahmen wurden bei den Durchsuchungen auch Beweise sichergestellt, darunter Laptops, Mobiltelefone, Markenuhren und Schmuck sowie Drogen.

Beim sogenannten Enkeltrick geben sich Anruferinnen und Anrufer als Verwandte aus und spielen eine Notlage vor – etwa, dass man einen Verkehrsunfall verursacht und einen Menschen getötet habe. Die angerufenen Personen sind meist älter, weshalb häufig vom Enkeltrick-Betrug die Rede ist. Anschließend melden sich bei den Opfern oft vermeintliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, die behaupteten, dass nur die Zahlung einer hohen Kaution verhindern könne, dass der Sohn, die Tochter oder die Enkel ins Gefängnis kämen. Das ist nur eine Masche von vielen.

