Schwarzenegger dankt Kriegshelden mit Pizza

Der Ex-„Governator“ kam nicht allein, um den Veteranen der Army, Navy, Air Force und Coast Guard persönlich für ihren Dienst zu danken. Der „Terminator“ brachte einen alten Bekannten aus der Politik mit. Genauer gesagt war es einst sein größter politischer Widersacher – der ehemalige Gouverneur Gray Davis, dem er einst dessen Posten abgejagt hatte.